Составлен рейтинг самых дорогих городов мира во время пандемии

Самыми дорогими для жизни городами мира в 2020 году признаны Гонконг, Париж и Цюрих. Об этом говорится в рейтинге исследовательского подразделения британской компании Economist Group.

Специалисты проанализировали стоимость около 140 товаров и услуг в 133 крупных городах по всему миру. После этого они составили рейтинг самых дорогих городов во времена пандемии. В первую десятку также вошли Тель-Авив, Осака, Женева, Нью-Йорк, Копенгаген и Лос-Анджелес. Москва в списке занимает 106-е место.

Самыми дешевыми для жизни городами считаются Алматы, Каракас, Лусаку, Ташкент и Дамаск.

Также было установлено, что в 2020 году цены на анализируемые товары в среднем выросли на 0,3 пункта по сравнению с 2019 годом. Самый большой рост цен зафиксирован в столице Ирана городе Тегеране.

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