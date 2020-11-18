ПСБ заработал 16 млрд рублей чистой прибыли по МСФО

Чистая прибыль ПСБ по МСФО за 9 месяцев 2020 года составила 15,9 млрд рублей, что на 59% выше, чем за аналогичный период 2019 года, следует из отчётности, опубликованной в среду.



«Банк демонстрирует сильную динамику чистой прибыли, несмотря на сложную ситуацию в экономике в текущем году. Третий квартал оказался наиболее успешным - банк заработал 8,5 млрд рублей прибыли», — констатировал Евгений Смирнов, главный финансовый директор ПСБ.



По его словам, восстановление общей деловой активности способствовало росту кредитования, что позволило ПСБ нарастить чистый процентный доход на 10% за квартал, а чистый комиссионный доход увеличился на 30% - благодаря восстановлению транзакционной активности клиентов.



«Еще одним фактором, поддержавшим доходность банка, стало снижение стоимости кредитного риска в третьем квартале до 1%. По итогам девяти месяцев данный показатель составил 0,7%, что отражает консервативную кредитную политику банка», - отметил Смирнов.



Таким образом, ПСБ из квартала в квартал демонстрирует опережающие рынок темпы роста объемов бизнеса - как в стратегически значимом для себя сегменте ОПК, так и в гражданских сегментах.



«Благодаря этому совокупная прибыль банка за 9 месяцев 2020 года более чем в полтора раза превысила уровни прошлого года», - заметил Смирнов.



Кроме того, чистый процентный доход за 9 месяцев 2020 года увеличился на 37% год к году – до 50,6 млрд рублей - за счет как органического роста объемов бизнеса, так и консолидации Связь-Банка.



Чистый комиссионный доход вырос на 21% год к году – до 15,4 млрд рублей, преимущественно за счет роста комиссионного дохода по документарным операциям, комиссиям по расчетно-кассовому обслуживанию и комиссиям по пластиковым картам.



Операционный доход увеличился на 36% год к году - до 73,4 млрд рублей, что обеспечено ростом регулярного бизнеса ПСБ.