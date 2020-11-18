В России могут запретить продажу текилы

Посол Мексики Норма Пенсадо обратился к вице-премьеру России Алексею Оверчуку с просьбой скорректировать технический регламент ЕАЭС, пишут «Ведомости».

Если документ вступит в силу в действующем виде, то в странах союза могут запретить продажу текилы. В связи с этим правительство Мексики и местный Совет по надзору за производством текилы предложили включить в регламент понятия текилы и мескаля.

Директор по корпоративным отношениям «Diageo Восточная Европа» Дмитрий Петров объяснил, что в регламенте установлено требование по содержанию метанола в спиртных напитках. Его должно быть не больше 0,05% в пересчете на безводный спирт. Однако по стандарту Мексики допустим уровень от 0,03% до 0,3%, поэтому регламент ограничивает продажу напитка в РФ.

Минфин подтвердил получение письма.

По словам представителя Оверчука, обеспокоенность Мексики была доведена до партнеров по ЕАЭС.

Ранее члены совета ЕЭК договорились перенести срок вступления регламента до 1 января 2022 года.

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