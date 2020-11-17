Книжная сеть «Республика» заявила о своем банкротстве

Книжная сеть магазинов «Республика» подала в Арбитражный суд Москвы заявление о банкротстве. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что заявление поступило в суд 16 ноября, дата рассмотрения его обоснованности не назначена.

В пресс-службе ООО «Республика» сообщили, что денежный поток компании в условиях пандемии коронавируса не позволит выполнить обязательства и погасить задолженность перед кредиторами.

Уточняется, что ситуация с коронавирусом нанесла непоправимый ущерб финансовому состоянию книжной сети.

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