США направят $27 млн на продвижение своих интересов в ряде регионов мира

Агентство США по международному развитию (USAID) планирует направить до $27 млн на реализацию программы «Американские школы и больницы за рубежом» (ASHA). Об этом сообщает RT со ссылкой на соответствующий документ.

Отмечается, что ASHA в том числе направлена на популяризацию внешнеполитических целей и задач, а также продвижение национальных интересов Соединенных Штатов. Для этого используются такие методы, как информирование и оказание влияния на иностранную общественность.

Инициатива должна помочь расширить и укрепить отношения между народом и правительством США и гражданами остальных стран мира.

Программа в том числе предполагает оказание помощи зарубежным школам, библиотекам и больничным центрам, «чтобы наглядно продемонстрировать щедрость американского народа».

Кроме того, программа предполагает финансирование партнерских отношений между организациями, созданными или спонсируемыми американскими гражданами, и зарубежными институтами гражданского общества.

Согласно описанию гранта, на глобальную инициативу может быть выделено до $27 млн. Из этой суммы не менее 30% будут предоставлены заявителям, чья деятельность главным образом сосредоточена на Ближнем Востоке.

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