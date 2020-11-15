Скоростной голубь продан на аукционе за рекордные €1,6 млн

В Бельгии установлен рекорд по продаже скоростного голубя. Пернатого по кличке Новая Ким на аукционе купил китаец за €1,6 млн. Скоростная птица понадобилась ему для участия в голубиных гонках, которые популярны в Китае, сообщает «Би-би-си».

Предыдущий рекорд принадлежал голубю Армандо. Его в марте 2019 года также продали в Бельгии за €1,252 млн.

«Эти цены невероятны, потому что это самка», — сказал Николас Гисельбрехт, гендиректор организации PIPA, которая занимается разведением голубей.

По его словам, Армандо был самцом, а самцы обычно стоят дороже, так как могут произвести больше потомства.

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