Согласовано возобновление российской финансовой помощи Киргизии

Заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак и первый вице-премьер Киргизии Артем Новиков согласовали поэтапное возобновление российской финансовой помощи республике.

Договоренность была достигнута в ходе встречи Козака и Новикова в Москве, сообщает пресс-служба киргизского правительства.

Кроме того, в ходе встречи стороны обсудили развитие общественно-политической ситуации в Киргизии, Новиков выразил благодарность «за особую роль» России в стабилизации обстановки.

5 октября в Киргизии вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, прошедших 4 октября. Премьер Киргизии Кубатбек Боронов подал в отставку. ЦИК Киргизии аннулировал итоги выборов. 9 октября беспорядки в Бишкеке возобновились. После добровольной отставки президента Сооронбая Жээнбекова 15 октября ситуация в республике стабилизировалась. Полномочия главы государства перешли к Садыру Жапарову. Досрочные президентские выборы в Киргизии должны состояться 10 января 2021 года.

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