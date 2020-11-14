В новогодние праздники запустят поезд между Петербургом и Ярославлем

Между Петербургом и Ярославлем запустят двухэтажный поезд на новогодние праздники. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ОАО «РЖД».

«Новгородский экспресс» будет сформирован из десяти двухэтажных купейных вагонов. Он будет ходить ежедневно с 29 декабря 2020 года по 11 января 2021 года.

Из Петербурга состав будет отправляться в 13.15, прибывать в Ярославль в 22.05. Из Ярославля поезд будет отходить в 14.15, а приезжать в Петербург в 23.02.

В маршруте предусмотрены остановки на станциях Окуловка, Бологое, Удомля, Бежецк, Сонково, Некоуз, Рыбинск.

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