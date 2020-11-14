В России предложили сократить первый рабочий день после новогодних праздников

Директор Института социальных исследований и развития гражданских инициатив Максим Петунин предложил сократить первый рабочий день после новогодних праздников. Такое обращение он отправил на имя главы Минтруда Антона Котякова, передает RT.

По мнению Петунина, изменения необходимо внести в действующее законодательство.

«Прошу вас оценить целесообразность внесения в трудовое законодательство изменений в части уменьшения на два часа продолжительности первого рабочего дня в календарном году, следующего за нерабочими новогодними праздниками», — говорится в письме.

Специалист также отметил, что на данный момент законом не предусмотрена возможность установления сокращенного рабочего дня после нерабочего праздничного.

Петунин считает, что изменение в законодательстве поможет создать комфортные условия для возвращения сотрудников к привычному темпу работы после новогоднего перерыва.