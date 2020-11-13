Максим Тадевосян рассказал о трендах маркетинга в рамках Forum.Digital Marketing

Конкуренция между различными отраслями онлайн и офлайн будет только обостряться, потому в маркетинге потребуются новые инструменты, которые позволят сокращать этот разрыв, считает Максим Тадевосян, генеральный директор Rambler&Co, принявший участие в проходящем в пятницу Forum.Digital Marketing, где эксперты обсудили ключевые маркетинговые тенденции.

«Стоимость лида будет возрастать, и нас ожидает отказ от классических инструментов. Например, в США уже сейчас мы наблюдаем взрывной рост M2M (англ. Machine-to-Machine - машинно-машинное взаимодействие) – партнерства между компаниями и кросс-опыление их big data», - отметил он.

По оценке Тадевосяна, эта тенденция уже прослеживается на российском рынке в развитии экосистем сервисов.

Форум был организован Фондом развития цифровой экономики совместно с радио и телеканалом MediaMetrics при поддержке Совета Торгово-промышленной палаты РФ по развитию электронной коммерции.

Эксперты из Фонда развития цифровой экономики, Rambler Group, Mail.ru Group и другие представители крупнейших игроков рынка обсудили развитие маркетинговых инструментов в эпоху индустрии 4.0, влияние пандемии на рынок маркетинга и рекламы, прогнозы стоимости рекламы на 2021 год и взрывные рекламные кампании 2020 года.