Суд снял арест с имущества третьих лиц по делу Baring Vostok

Верховный суд России снял арест с имущества третьих лиц, который был наложен в рамках дела Baring Vostok, передает «Интерфакс».

Так, от ареста освобождены квартиры супруги Филиппа Дельпаля Сесиль, квартиры родителей Ивана Зюзина и мотоциклы Максима Владимирова.

При этом ВС продлил срок ареста на €300 тыс. и $1,837 млн, которые были изъяты в ходе обысков.

По делу о хищении путем растраты 2,5 млрд рублей банка «Восточный» проходят основатель Baring Vostok гражданин США Майкл Калви и еще шесть человек.

12 ноября Верховный суд России освободил фигурантов дела из-под ареста, наложив на них ряд ограничений.

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