Мишустин: ряду компаний на три месяца продлят налоговые каникулы

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что налоговые каникулы для организаций из списка наиболее пострадавших от пандемии коронавируса отраслей продлены на три месяца. Об этом сообщает РИА «Новости».

Речь идет о компаниях, осуществляющих деятельность в области культуры, туризма, гостиничного бизнеса, общественного питания, организации конференций, выставок, а также в развлекательной и спортивной сферах.

Уточняется, что такое решение было принято из-за непростой экономической ситуации для того, чтобы у предприятий малого и среднего бизнеса была возможность восстановиться.

По словам премьер-министра, соответствующее постановление уже подписано.