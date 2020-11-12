В России продлевают налоговые каникулы для части предприятий

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о продлении налоговых каникул для предприятий малого и среднего бизнеса для ряда отраслей до конца года. Об этом сообщает ТАСС.

«По поручению президента правительство продлевает налоговые каникулы для бизнеса», — сказал он на заседании кабмина.

По его словам, соответствующее постановление уже подписано. Премьер отметил, мера коснется компаний, осуществляющих деятельность в области культуры, туризма, гостиничного бизнеса, общественного питания, организации конференций, выставок, а также в развлекательной и спортивной сферах.

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