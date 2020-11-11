«Газпром» и Белоруссия решили вопрос задолженности за газ

Российский «Газпром» и Белоруссия решили вопрос с задолженностью республики за поставки газа, сообщается на сайте компании.

«Вопрос погашения задолженности белорусских потребителей за поставки российского газа полностью урегулирован», — отмечается в сообщении.

Там также сказано, что стороны начали переговоры об условиях поставки голубого топлива с 1 января 2021 года.

Ране стало известно, что Минск полностью рассчитался с Россией за поставки газа в 2020 году.

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