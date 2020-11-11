Отток капитала из России вырос почти на 70%

Чистый отток капитала из России за период с января по октябрь 2020 года вырос на 68,18%, следует из данных Банка России.

В финансовом выражении отток средств составил $44,4 млрд.

За аналогичный период в прошлом году отток капитала находился на уровне $26,4 млрд.

В регуляторе пояснили, что в 2020 году показатель сформировался также за счет уменьшения задолженности перед нерезидентами прочих секторов. В прошлом же году ключевую роль играло снижение обязательств банков.

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