Отток капитала из России вырос почти на 70%
Валерия Исполатова
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Чистый отток капитала из России за период с января по октябрь 2020 года вырос на 68,18%, следует из данных Банка России.
В финансовом выражении отток средств составил $44,4 млрд.
За аналогичный период в прошлом году отток капитала находился на уровне $26,4 млрд.
В регуляторе пояснили, что в 2020 году показатель сформировался также за счет уменьшения задолженности перед нерезидентами прочих секторов. В прошлом же году ключевую роль играло снижение обязательств банков.
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