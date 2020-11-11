Петербург производит около 2 млн масок ежедневно

Предприятия Санкт-Петербурга производят около двух миллионов масок ежедневно, пишет РИА «Новости» со ссылкой на аппарат вице-губернатора Евгения Елина.

«В настоящее время в Санкт-Петербурге более 100 предприятий выпускают средства индивидуальной защиты. По состоянию на 11 ноября, в сутки в городе производят: 1 970 000 масок», — сказали в аппарате.

Каждый день компании производят также 11 500 комбинезонов и 10 700 халатов. Подчеркивается, что в городе нет дефицита средств индивидуальной защиты.

В Санкт-Петербурге коронавирусом заразились 74 485, выздоровели 45 032, скончались 4 317 человек.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано почти 52 млн заболевших, 36 млн выздоровели, больше 1,2 миллиона человек скончались. В России выявили уже 1,8 млн человек с COVID-19.

По словам президента России Владимира Путина, страна занимает 40-е место в мире по числу заболевших на 100 тыс. граждан, а по количеству летальных исходов — 100-е место. Кроме того, РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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