В Минтруда считают, что две трети регионов РФ занижают прожиточный минимум
Замглавы Минтруда РФ Андрей Пудов заявил, что власти более двух третей регионов РФ занижают показатели прожиточного минимума на своей территории, передает ТАСС.
«Две трети субъектов занижают прожиточный минимум в своих регионах. Мы это в более чем 60 субъектах увидели», — сказал Пудов на заседании в Госдуме.
По его словам, в 2021 году размер этого показателя будет повышен во всем регионах РФ.
Ранее Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, согласно которому размер МРОТ и прожиточного минимума в 2021 года будет рассчитываться на новой формуле, за основу которого будет взят медианный доход жителей региона.
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