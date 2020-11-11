Россия выделила более $1 млрд на помощь Сирии

Россия выделила более $1 млрд Сирии на гуманитарные цели. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на руководителя российско-сирийского межведомственного координационного штаба по возвращению беженцев Михаила Мизинцева.

Он уточнил, что средства выделены на восстановление электросетей и промышленного производства, объектов религиозного культа и другие гуманитарные цели.

В рамках развития межгосударственного взаимодействия российская сторона последовательно продвигает проекты в таких направлениях, как образование и медицина, природопользование и жилищное строительство, торгово-экономическое и научно-техническое сотрудничество, отметил Мизинцев.

Так, в Дамаске эффективно действует Центр открытого образования на русском языке, где уже прошли повышение квалификации более 100 преподавателей русского языка. В российских вузах сегодня обучаются 1 319 граждан Сирии, более 1,9 тысячи молодых специалистов уже завершили обучение.

РФ и Всемирной продовольственной программой ООН подписан меморандум о порядке перечисления помощи и расходовании целевых добровольных взносов на оказание продовольственной помощи Сирии в размере $20 млн в 2020 и в 2021 годах.

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