Bloomberg: США намерены ввести новые санкции по «Северному потоку — 2»

Американские власти собираются ввести санкции в отношении страховых и сертификационных компаний, которые помогают завершать строительство газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Как отмечается, представители нижней палаты Конгресса США и сената намерены внести поправки о новых санкциях в отношении проекта в законопроект оборонного бюджета на 2021 финансовый год, который будет принят до конца 2020 года.

В новом законопроекте говорится, что ранее введенные санкции распространяются на всю деятельность по прокладке труб и страхованию.

По данным агентства, санкции не затронут Германию и официальных лиц страны.

Ранее польское Управление по охране конкуренции и потребителей (UOKiK) оштрафовало «Газпром» и сотрудничающие с ним пять европейских компаний по делу о строительстве газопровода «Северный поток — 2». Общая сумма штрафа для пяти компаний составила 385 млн злотых ($100 млн), «Газпрома» — 29 млрд злотых ($7,6 млрд).

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