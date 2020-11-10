Минэнерго США понизило прогноз стоимости нефти Brent в 2020 году

Минэнерго США cнизило прогноз по цене нефти марки Brent в 2020 году до $40,61 с $41,19 за баррель. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отчет Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Согласно оценке ведомства, в 2021 году цена будет на уровне $46,59 за баррель. При этом в министерстве считают, что стоимость нефти марки WTI установится на уровне $38,24 за баррель в следующем году и $44,24 в 2021 году.

Также в американском Минэнерго прогнозируют, что в 2021 году на рынке будет фиксироваться дефицит топлива в 0,4 млн баррелей в сутки (предложение нефти — 98,39 млн баррелей, спрос — 98,8 млн баррелей).

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