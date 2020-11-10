Свыше 90 тысяч москвичей оштрафовали за нарушение самоизоляции

Начальник главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков рассказал, что за весь период действия в городе режима повышенной готовности, введенного из-за ситуации с коронавирусом, свыше 90 тыс. столичных жителей были привлечены к административной ответственности за нарушение самоизоляции, передает РИА «Новости».

Как стало известно ранее, режим самоизоляции в столице обязаны соблюдать больные коронавирусом нового типа, которые лечатся дома. Это касается и тех, кто проживает с ними. Соблюдение карантина контролируется при помощи приложения «Социальный мониторинг», а также камер городской системы видеонаблюдения. За нарушение режима самоизоляции выписывают штраф в размере 4 тыс. руб.

По последним данным, в Москве выявлено 481 068 случаев COVID-19, 346 889 человек выздоровели, 7 429 пациентов скончались.

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