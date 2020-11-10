Подмосковье потратило на борьбу с коронавирусом около 60 млрд рублей

Власти Подмосковья в 2020 году выделили на борьбу с коронавирусом около 60 млрд рублей, заявил губернатор региона Андрей Воробьев. Об этом пишет ТАСС.

«В 2020 году мы закончим на уровне 2019 года, то есть мы не прибавим ни копейки. Но мы потратим еще порядка 60 млрд рублей, то есть минус 60 млрд, только на COVID-19. За 2020 год мы потратим на COVID-19 порядка 60 млрд рублей», — сказал Воробьев.

В Подмосковье коронавирусом заразились 92 869, выздоровел 68 921, погибли 1 730 человек. В России выявили уже почти 1,8 млн человек с COVID-19.

По словам президента России Владимира Путина, страна занимает 40-е место в мире по числу заболевших на 100 тыс. граждан, а по количеству летальных исходов — 100-е место. Кроме того, РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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