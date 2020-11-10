Глава Минэнерго Шульгинов рассказал о своих планах на новом посту

Министр энергетики России Николай Шульгинов рассказал, с чего начнет работу в новой должности, передает ТАСС.

Шульгинов планирует сохранить преемственность той политики ведомства, которая была при Александре Новаке.

«Нужно не начинать с кадровых решений, а определиться с выполнением тех задач, которые сегодня стоят: это продвижение тех законов, которые сейчас в Госдуме находятся», — заявил новый министр.

Он добавил, что планирует встретиться с Новаком, чтобы определить основные приоритеты работы министерства.

Ранее стало известно, что ГД утвердила Шульгина на должность главы Минэнерго. Новака же повысили до вице-премьера.

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