Бюджет Белоруссии недополучит до $1,2 млрд по итогам года
Полина Рутковская
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Бюджет Белоруссии недополучит до 3 млрд белорусских рублей (около $1,2 млрд) по итогам текущего года, заявил министр финансов страны Юрий Селиверстов. Об этом сообщает «БелТА».
«В целом по году мы видим, что недопоступит около 2,5-3 млрд белорусских рублей доходов», — заявил Селиверстов.
Он пояснил, что подобная ситуация сложилась из-за пандемии новой коронавирусной инфекции. Кроме того, в 2020 году снизились доходы от продажи нефтепродуктов из-за сложностей с поставками нефти.
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