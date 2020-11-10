Бюджет Белоруссии недополучит до $1,2 млрд по итогам года

Бюджет Белоруссии недополучит до 3 млрд белорусских рублей (около $1,2 млрд) по итогам текущего года, заявил министр финансов страны Юрий Селиверстов. Об этом сообщает «БелТА».

«В целом по году мы видим, что недопоступит около 2,5-3 млрд белорусских рублей доходов», — заявил Селиверстов.

Он пояснил, что подобная ситуация сложилась из-за пандемии новой коронавирусной инфекции. Кроме того, в 2020 году снизились доходы от продажи нефтепродуктов из-за сложностей с поставками нефти.

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