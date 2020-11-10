Минэнерго Белоруссии подтверждает временную остановку первого блока БелАЭС

Министерство энергетики Белоруссии подтверждает временное прекращение выработки электроэнергии на Белорусской атомной электростанции (БелАЭС). Об этом сообщает «Белэнерго» в своем Telegram-канале.

«Министерство энергетики подтверждает факт временного прекращения поставки электроэнергии от Белорусской АЭС, что и предусмотрено программой этапа «Энергетический пуск», — говорится в сообщении.

Отмечается, что этой программой предусмотрены «режимы снижения мощности турбогенератора, вплоть до нулевой, для проведения испытаний и необходимых работ».

7 ноября в Белоруссии запустили первую атомную электростанцию. Президент республики Александр Лукашенко назвал запуск БелАЭС «историческим событием» в жизни страны. До этого белорусский лидер заявлял, что стране нужна вторая АЭС, чтобы не зависеть от поставок нефти и газа.

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