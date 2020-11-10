РБК: оптимизм российских компаний оказался минимальным за 11 лет

Октябрьский опрос консалтинговой компании IHS Markit показал, что оптимизм негосударственного бизнеса в России осенью резко ухудшился. Об этом сообщает РБК.

Так, доля готовых к новым инвестициям в ближайший год компаний впервые с 2009 года оказалась ниже доли не готовых к вложениям организаций.

Аналитики рассчитали индекс оптимизма, в июне он составил 20%. Уточняется, что данный показатель — это разница между долей планирующих увеличить выпуск в течение года компаний и организаций, готовящихся к его сокращению.

По словам представителя IHS Markit Шиана Джонса, такие настроения в бизнес-сообществе связаны с экономической неопределенностью, которая сложилась из-за пандемии коронавируса.

Как отмечается, для компенсации прогнозируемого увеличения издержек российские производители товаров и поставщики услуг планируют повышать отпускные цены.

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