Кабмин направит 238 млн рублей на содержание животных частных цирков и зоопарков

Правительство России выделит свыше 238 млн рублей частным циркам и зоопаркам на содержание более 50 тысяч животных во время пандемии. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Как отмечается, деньги будут выделены для поддержания частных цирков, зоопарков, дельфинариев и океанариумов из резервного фонда кабмина. Они пойдут на создание нормальных условий для животных, на их питание и ветеринарное обслуживание.

«Субсидии получат более 35 организаций и предпринимателей. Федеральное финансирование поможет обеспечить содержание более 50 тыс. животных», — говорится в сообщении.

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