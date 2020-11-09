Сбер запустил сервис СберУслуги с гарантией безопасности сделки

Сбер запустил сервис СберУслуги, гарантирующий безопасность сделки между заказчиком и исполнителем, сообщается в Telegram-канале компании.

Сервис позволит выбирать исполнителей для различных видов задач, таких как обучение, ремонт техники, уборка, услуги в сфере красоты и здоровья и других, указано в сообщении.

«Мы запустили первую в России платформу по заказу услуг с гарантией безопасной сделки. Ключевое преимущество сервиса СберУслуги — официальная сделка между заказчиком и исполнителем с выставлением чека», – заявил CEO classified-индустрии Сбера Олег Голубцов.

На данный момент сервис доступен в Москве и Санкт-Петербурге, при этом компания анонсирует скорый запуск платформы во всех российских регионах.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Сбербанк представил новый бренд Сбер

— Медиаприставка SberBox с виртуальными ассистентами «Салют» поступила в продажу

— Сбер стал 100-процентным владельцем Rambler Group