Сбер запустил сервис СберУслуги с гарантией безопасности сделки
Сбер запустил сервис СберУслуги, гарантирующий безопасность сделки между заказчиком и исполнителем, сообщается в Telegram-канале компании.
Сервис позволит выбирать исполнителей для различных видов задач, таких как обучение, ремонт техники, уборка, услуги в сфере красоты и здоровья и других, указано в сообщении.
«Мы запустили первую в России платформу по заказу услуг с гарантией безопасной сделки. Ключевое преимущество сервиса СберУслуги — официальная сделка между заказчиком и исполнителем с выставлением чека», – заявил CEO classified-индустрии Сбера Олег Голубцов.
На данный момент сервис доступен в Москве и Санкт-Петербурге, при этом компания анонсирует скорый запуск платформы во всех российских регионах.
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