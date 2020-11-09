Тело бизнесмена Коропова опознано и передано семье
Тело сооснователя платформы Skillbox Игоря Коропова, ранее найденное в Черном море, уже опознали и передали семье. Об этом сообщил РИА «Новости» источник в правоохранительных структурах Краснодарского края.
«Опознание было, опознал Коропова его друг... Тело в пятницу передали матери», — сообщил агентству источник.
Бизнесмен пропал в Сочи 1 ноября. Заявление об исчезновении мужчины поступило от его друга. Полиция нашла телефон Коропова на пирсе Имеретинской низменности. Помимо спасателей, в поисках принимали участие более 200 волонтеров отряда «Лиза Алерт». Следователи проводят доследственную проверку произошедшего. Тело сооснователя Skillbox было позднее найдено в море. В СК заявили, что на теле Коропова не были обнаружены следы насильственной смерти.
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