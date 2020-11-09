Новые инвесторы вложат 8 млрд рублей в Самарскую область

В Самарскую область пришли новые инвесторы с проектами на 8 млрд рублей, стало известно по результатам проведения нового заседания рабочей группы по инвестиционным проектам при совете по улучшению инвестиционного климата в регионе.

Как отмечал ранее губернатор Дмитрий Азаров, непростые условия, связанные с пандемией, не отменяют задач, поставленных президентом страны: «Конечно, в нынешних условиях сделать это гораздо тяжелее. Но тем более важно, поскольку мы понимаем, что сейчас закладывается будущее нашей экономики. Для качественного инвестиционного рывка у нас есть условия».

Заседание в формате ВКС, на котором рассмотрели четыре новых инвестпроекта, провел министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Один из них связан с созданием жилого комплекса в Кинеле стоимостью 6,2 млрд рублей. Будет создано 300 новых рабочих мест для жителей Кинеля.

Другой проект — зерновой портовой элеватор, мощностью 100 тыс. тонн в Приволжском районе на 1,94 млрд рублей, трудоустроены будут 37 жителей района.

Также был презентован инвестпроект по созданию производства инновационных электрических комплектующих для автомобильной промышленности, который планируется построить на территории Чапаевска. (230 млн рублей, 60 новых рабочих мест).

Четвертым стал проект создания станции технического обслуживания для грузовых автомобилей на территории Ставропольского района (130 млн рублей, трудоустройство 70 человек).

«За последнее время мы подписали целый ряд соглашений с резидентами ТОСЭР в «Тольятти» и «Чапаевск». На прошлом заседании мы рассмотрели инвестпроект создания производства металлических дверей – сейчас он находится в высокой стадии реализации: это 4,5 млрд инвестиций, почти 2 тыс. рабочих мест, которые будут созданы уже в следующем году, - отметил Дмитрий Богданов. - У нас развиваются инвестиционные площадки и территории опережающего развития, где инвесторам предоставляют ряд льгот и преференций; действуют все существующие в РФ специальные налоговые режимы; создано Агентство по привлечению инвестиций, сопровождающее проекты на всех этапах их реализации и предоставляющее необходимую поддержку в режиме «одного окна».

Все четыре новых инвестпроекта были поддержаны членами рабочей группы.