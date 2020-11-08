Аргентина приобрела 22 млн доз вакцины против COVID-19 от AstraZeneca

Власти Аргентины купили 22 млн доз вакцины против коронавирусной инфекции нового типа, которая разрабатывается Оксфордским университетом совместно с британской фармацевтической компанией AstraZeneca. Об этом сообщает портал Infobae со ссылкой на руководство лаборатории.

Как стало известно, AstraZeneca и Аргентина подписали соглашение о поставках вакцины в рамках борьбы с пандемией.

Отмечается, что в первой половине 2021 года планируется начать распределение доз вакцины, если клинические испытания третьей фазы будут успешными.

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