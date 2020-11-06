Минсельхоз назвал сроки стабилизации цен на сахар
Валерия Исполатова
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Минсельхоз рассчитывает, что цены на сахар стабилизируются после уборки урожая, сообщает ТАСС.
«Минсельхоз России ожидает стабилизации цен на внутреннем рынке после завершения уборочной кампании», — заявили в ведомстве.
Там также отметили, что за последние годы производство сахара в стране увеличилось.
В 2019 году были произведены рекордные 54,4 млн тонн сахарной свеклы и 7,3 млн тонн сахара.
Это привело к накоплению запасов продукта и снижению цен.
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