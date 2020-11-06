Минсельхоз назвал сроки стабилизации цен на сахар

Минсельхоз рассчитывает, что цены на сахар стабилизируются после уборки урожая, сообщает ТАСС.

«Минсельхоз России ожидает стабилизации цен на внутреннем рынке после завершения уборочной кампании», — заявили в ведомстве.

Там также отметили, что за последние годы производство сахара в стране увеличилось.

В 2019 году были произведены рекордные 54,4 млн тонн сахарной свеклы и 7,3 млн тонн сахара.

Это привело к накоплению запасов продукта и снижению цен.

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