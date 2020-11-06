Свыше 32 тысяч организаций нарушили антикоронавирусные меры в Москве
Антон Демидов
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Более 32 тысяч юридических лиц и предпринимателей привлекли к административной ответственности за несоблюдение противоэпидемических мер с 12 мая, рассказал начальник столичного Главконтроля Евгений Данчиков. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, из-за повторных нарушений деятельность 160 организаций была приостановлена.
Как известно, с 12 мая ношение масок и перчаток стало обязательным в магазинах и транспорте, на предприятиях и в общественных местах города.