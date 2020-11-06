Бывший чиновник купил концерн «Калашников»

Бывший заместитель министра транспорта РФ Алан Лушников купил концерн «Калашников». Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

«Концерн является многопрофильной компанией, не только производящей стрелковое вооружение, но и развивающей новые технологии», — сообщил Лушников.

По его словам, российское оружие востребовано за рубежом, а траты стран на оборону не зависят от экономических кризисов.

Лушников добавил, что намерен развивать направление выпуска гражданской продукции концерна.

Стоимость покупки концерна не уточняется.

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