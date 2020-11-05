В электронных трудовых книжках россиян появятся записи о трудовом стаже

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что со следующего года работники смогут включить в электронную трудовую книжку записи о своем стаже за все предыдущие периоды. Об этом сообщает ТАСС.

Он уточнил, что для этого нужно будет направить заявление в Пенсионный фонд.

По словам Мишустина, кабмин расширяет возможности использования цифровых технологий в сфере трудовых отношений, поэтому в будущем узнавать сведения о своем трудовом стаже можно будет через Единый портал госуслуг.

Он также напомнил, что применение электронной книжки сильно упростит процедуру устройства на работу и предоставления сведений о своей трудовой деятельности.