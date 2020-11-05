В России зафиксирован рекордный рост объема наличных денег

Начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий заявил, что сумма наличных на руках у граждан и в кассах российских предприятий за год возросла на 28,3%. Об этом сообщает РИА «Новости».

Так, по данным на 1 октября она составила 12,1 трлн руб. Такая сумма является рекордной за последние годы, похожей она была лишь в 2012 году.

Уточняется, что наибольший рост объема наличных произошел в марте и апреле. Тогда он был равен 5,9% и 6,6% соответственно.

Эксперты считают, что спрос на наличные деньги глобально вырос по всему миру из-за режима самоизоляции, который усилил панические настроения в обществе. В связи с этим граждане начали массово забирать деньги из банков.

Как отмечается, в настоящий момент процесс вновь замедлился. Например, ежемесячный прирост объема наличных за сентябрь составил лишь 1%.

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