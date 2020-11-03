В Гонконге и Шанхае отложили крупнейшее в мире IPO Ant Group

Шанхайская фондовая биржа приостановила проведение IPO компании Ant Group (подразделения интернет-корпорации Alibaba). Об этом сообщает сама компания в заявлении на Гонконгской бирже.

Как отмечается, Ant Group получила сообщение о том, что листинг ее акций на площадке Star Market был приостановлен, так как компания может не соответствовать требованиям листинга или раскрытия информации.

Это связано, в частности, с недавними изменениями в нормативно-правовом регулировании данной сферы.

Размещение IPO должно было состояться 5 ноября. Ant Group рассчитывала привлечь $34,4 млрд, а сама компания была бы оценена в $200 млрд, что сделало бы IPO крупнейшим в истории.

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