Мэр Москвы Сергей Собянин внес в Московскую городскую думу проект бюджета на 2021-2023 годы. Об этом сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы 3 ноября.

Отмечается, что дефицит бюджета на 2021 год планируется в объеме 510 млрд руб. Власти города рассчитывают обеспечить снижение объема дефицита бюджета: в 2022 году – 340,6 млрд руб., в 2023 году — 183,4 млрд руб.

Уточняется, что сокращение дефицита будет осуществлено за счет реализации мер экономии расходов, в частности, при проведении государственных закупок.

«Проектом бюджета предусмотрена возможность привлечения займов в объеме до 396 миллиардов рублей в 2021 году», — говорится в сообщении.

В 2022 году объем заимствований составит 178,5 млрд руб., в 2023 году — 44,1 млрд руб. Фактический объем заимствований будет определяться по результатам исполнения бюджета и может быть значительно сокращен.

Уточняется, что привлечение займов поможет профинансировать инвестиции в инфраструктуру и заложить тем самым основу для будущего развития Москвы.

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