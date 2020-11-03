Правительство Москвы прогнозирует рост зарплат и инвестиций в ближайшие годы

Правительство Москвы прогнозирует рост средних зарплат и инвестиций в 2021-2023 годах. Об этом сообщила пресс-служба мэра столицы Сергея Собянина и правительства столицы.

В документе отмечается, что рост реальной заработной платы будет составлять от 2,3% до 3,5% ежегодно. Заработные платы работников бюджетной сферы станут выше на 3,7%.

Так, документ предусматривает увеличение фондов оплаты труда учреждений бюджетной сферы. Увеличение затронет учителей, медицинских и социальных работников, научных сотрудников и другие категории работников этой сферы.

Согласно прогнозу, инвестиционная активность в столице остается высокой. Ожидается, что дальнейший рост инвестиций будет держаться на уровне 5,0-5,8% в год.

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