В Сочи пропал сооснователь образовательной платформы Skillbox Игорь Коропов

В Сочи пропал сооснователь платформы онлайн-образования Skillbox Игорь Коропов. Об этом пишет РБК со ссылкой на его бизнес-партнера Сергея Попкова.

«Игорь приехал на выходные отдохнуть. Мы были на связи. Он вышел из гостиницы и с утра не вернулся, перестал отвечать на сообщения. Мы сделали весь комплекс мероприятий, заявили в полицию. Явных недоброжелателей у Игоря не было, все это очень необычно», — заявил он.

Попков также отметил, что его коллега не склонен принимать импульсивные решения, поэтому, если бы он решил уехать, то предупредил бы об этом.

Еще один сооснователь компании и ее гендиректор Дмитрий Крутов рассказал, что Коропов поехал кататься на самокате по набережной и перестал выходить на связь в ночь на 1 ноября.

Правоохранители зарегистрировали факт исчезновения мужчины, созданы поисковые группы. Поиском также занимаются волонтеры из «Лизы Алерт».