Правительство упростило систему маркировки лекарств

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, которое упрощает порядок работы с системой мониторинга движения лекарственных препаратов. Об этом сообщается на сайте правительства.

Отмечается, что при повышенном спросе на лекарства и эпидемиологической ситуации в стране упрощенный режим будет действовать до полной готовности всех участников отрасли.

Теперь аптеки и медучреждения смогут выводить лекарства из оборота через кассы и регистраторы выбытия сразу после уведомления системы о поступивших к ним препаратах. Ждать подтверждения об успешной регистрации приемки уже не надо.

Также до 1 июля 2021 года сверх этого вводятся облегченные механизмы «обратной приемки лекарств» при их ввозе в Россию и обороте внутри страны. Так, при обороте участникам не нужно дожидаться от поставщиков подтверждения приемки препаратов, они самостоятельно оприходовать их и проводить дальнейшие действия с лекарствами. То же касается ситуации при ввозе лекарств в Россию.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Оператор системы маркировки предложил упростить поставки лекарств

— Мантуров рассказал об изменениях в системе маркировки лекарств в России

— Маркировку лекарств упростят до полной готовности всех участников отрасли