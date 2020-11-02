Минпромторг предложил ввести запрет на закупку масок из других стран

Минпромторг предложил временно запретить закупку медицинских масок из других стран. Проект соответствующего постановления кабмина опубликован на портале правовых актов.

Согласно документу, ограничения будут действовать до 31 декабря 2021 года. Исключением станет только продукция из стран Евразийского экономического союза.

В пояснительной записке отмечается, что производство масок в России достигло 21 млн штук в сутки и полностью покрывает спрос граждан и организаций, который равен 10,8 млн масок в сутки.

Общая сумма остатков на складах составляет около 141 млн медицинских масок, и некоторые предприятия вынуждены прекратить производство в связи с отсутствием спроса.

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