ЦБ оценил влияние падения курса рубля на темпы роста цен
Валерия Исполатова
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Ослабление курса рубля повлияет на на темпы роста цен в ближайшие месяцы, сообщается в Докладе о денежно-кредитной политике Банка России.
Там также отмечается, что это влияние будет краткосрочным и не создаст рисков для инфляции в среднесрочной перспективе.
В соответствии с базовым сценарием ЦБ, по итогам 2020 года инфляция сложится в диапазоне 3,9-4,2%.
В течение 2021 года вплоть до начала 2022 года будет преобладать дезинфляционное влияние слабого спроса, квартальный секвенциальный темп прироста цен заметно снизится.
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