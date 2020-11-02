ЦБ оценил влияние падения курса рубля на темпы роста цен

Ослабление курса рубля повлияет на на темпы роста цен в ближайшие месяцы, сообщается в Докладе о денежно-кредитной политике Банка России.

Там также отмечается, что это влияние будет краткосрочным и не создаст рисков для инфляции в среднесрочной перспективе.

В соответствии с базовым сценарием ЦБ, по итогам 2020 года инфляция сложится в диапазоне 3,9-4,2%.

В течение 2021 года вплоть до начала 2022 года будет преобладать дезинфляционное влияние слабого спроса, квартальный секвенциальный темп прироста цен заметно снизится.

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