В Белоруссии заявили об отсутствии долга за газ перед РФ

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что у Минска отсутствует задолженность за газ перед Россией. Об этом он сказал в эфире телеканала «Беларусь 1».

По его словам, расчеты за потребленный газ белорусской стороной уже завершены.

«У нас задолженности перед Российской Федерацией нет. Cейчас мы хотели бы выйти в ближайшее время на формирование стоимости природного газа для Беларуси в следующем году, рассчитываем, что она будет для нас привлекательной», — сказал Головченко.

Глава кабмина также сообщил, что Минск и Москва пока не достигли соглашения о цене на газ для Белоруссии в 2021 году, переговоры еще продолжаются.

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