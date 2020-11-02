Свыше 2 тысяч заведений Москвы получили QR-коды для чек-ина гостей

Более 2 тысяч развлекательных заведений столицы получили QR-коды для регистрации посетителей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Департамента информационных технологий Москвы.

«На сегодняшний день к системе чек-инов присоединились более 2 тыс. столичных заведений, в том числе некоторые рестораны и гостиницы, на которые требование об обязательной регистрации не распространяется», — рассказали в пресс-службе.

В департаменте отметили, что они внедрили эту систему добровольно, так как «осознают свою ответственность перед посетителями».

19 октября в Москве заработала система идентификации посетителей по QR-коду в ночных клубах, барах и других развлекательных заведениях, которые работают в ночное время с 00.00 до 06.00.

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