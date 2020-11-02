В России стартовала четырехдневная рабочая неделя
Елизавета Мележенкова
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В России стартовала сокращенная рабочая неделя. Об этом сообщает РИА «Новости».
Наличие лишнего выходного связано с Днем народного единства, который традиционно отмечается в стране 4 ноября.
В этом году праздник выпадает на среду, которая и станет выходным. Рабочими же на этой неделе являются четыре дня: 2 и 3 ноября, а также 5 и 6 ноября.
Кроме того, 3 ноября будет сокращенным рабочим днем, поскольку является предпраздничным.
Ранее Роструд предупредил россиян о короткой рабочей неделе.
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