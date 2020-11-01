РБК: Дитрих покидает пост главы Минтранса

Министр транспорта Евгений Дитрих уходит в отставку. Об этом пишет РБК со ссылкой на два источника в компаниях, работающих с Минтрансом.

Информатор из Белого дома подтвердил, что в правительстве обсуждается отставка Дитриха. При этом кандидатуры он не стал называть.

Как сообщает другой источник, на пост министра транспорта рассматриваются два заместителя Дитриха — глава Росавтодора Андрей Костюк и глава Росавиации Александр Нерадько. Также главой Минтранса может стать глава «Аэрофлота» Виталий Савельев.

В пресс-службах правительства и Минтранса отказались от комментариев.

Евгений Дитрих занимает должность министра транспорта с 2018 года.