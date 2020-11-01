У россиян изменилось отношение к идее о четырехдневной рабочей недели

Россияне за последний год стали с меньшим энтузиазмом относиться к идее ввести четырехдневную рабочую неделю вместо пятидневной. Об этом сообщает РБК со ссылкой на опрос представителей компаний и экономически активного населения, проведенный порталом Superjob.

В прошлом году идею о введении четырехдневной рабочей недели поддерживали 49%. На сегодняшний день этот показатель снизился до 40%.

Переход на четырехдневку чаще поддерживают женщины, чем мужчины. Кроме того, с возрастом желание иметь лишний выходной уменьшается. Так, за сокращенную рабочую неделю выступают 44% из людей моложе 24 лет, а среди респондентов старше 35 лет — 37%.

Меньше всего сторонников четырехдневной рабочей недели среди опрошенных с зарплатой от 80 тысяч рублей (34%), основное из опасение — возможное снижение дохода.

Опрос проводился с 1 по 20 октября среди 500 менеджеров по персоналу из 150 населенных пунктов, а также 1600 сотрудников из 344 населенных пунктов страны.

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