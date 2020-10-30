«Газпром нефть» стала участницей Глобального договора ООН

«Газпром нефть» присоединилась к крупнейшей международной инициативе в сфере устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности — Глобальному договору ООН. Компания, таким образом, подтверждает намерения по интеграции 10 принципов договора в области прав человека, трудовых отношений, охраны окружающей среды и борьбы с коррупцией в бизнес-стратегию, процессы принятия решений и операционную деятельность компании, фокусируясь на развитии партнерств и технологических инноваций.

«Наша компания на протяжении многих лет уделяет особое внимание безопасности, защите окружающей среды, развитию регионов деятельности. Мы неизменно заботимся о здоровье, благополучии и обеспечении трудовых прав сотрудников компании, общее количество которых составляет сегодня более 77 тысяч человек. Не случайно «Газпром нефть» является одним из самых привлекательных работодателей России согласно многим социологическим исследованиям и рейтингам, – отметил председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков. – Присоединение компании к Глобальному договору ООН подтверждает наше следование принципам устойчивого развития, а также готовность «Газпром нефти» к максимальной открытости, развитию партнерств и обмену лучшими практиками с международным сообществом».

В компании отметили, что «Газпром нефть» инвестирует значительные средства в производственную безопасность, охрану труда, развитие персонала и социального потенциала регионов присутствия.

Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с «Газетой.Ru» отметил, что для компаний присоединение к этой инициативе означает некое признание заслуг по тем пунктам, которые предусматривает Глобальный договор ООН: это глобальные вещи, такие как развитие социальной и экологической ответственности бизнеса.

«Это означает, что «Газпром нефть» достаточно активно продвигает свою политику по указанным направлениям: соблюдение прав человека и прав трудящихся, строгих экологических норм, развитие технологий, поддержка науки. Присоединение к глобальному договору ООН является важным маркером для определения ответственности бизнеса, социальной и экологической», — подчеркнул эксперт.

По его словам, с точки зрения присоединения компании к глобальному договору ООН особенно важны две вещи, касающиеся образования и экологии. Что касается образования - «Газпром нефть» инвестирует серьезные средства в создание системы подготовки специалистов практически со школьной скамьи, а экологические инициативы «Газпром нефти» - такие как строительство современных очистных сооружений «Биосфера» на нефтеперерабатывающих заводах, внедрение экотолерантной технологии геологоразведки «Зеленая сейсмика» - получили высокую оценку государственных и независимых природоохранных организаций. Компания также активно занимается повышением энергоэффективности производства, рассказал Фролов.

Глобальный договор ООН – добровольная международная инициатива для бизнеса в сфере корпоративной социальной ответственности и устойчивого развития. Созданный в 2000 году по призыву экс-Генерального секретаря ООН Кофи Аннана, Глобальный договор стал важным инструментом вовлечения бизнеса в формирование и продвижение концепции устойчивого развития. Глобальный договор ООН объединяет более 13 000 участников из 160 стран мира.