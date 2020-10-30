В мобильном банке ПСБ появился новый продукт для массовых инвесторов

ПСБ запустил в цифровых каналах новый инвестпродукт для массовых инвесторов, а именно — готовые стратегии доверительного управления (ДУ) на базе индивидуального инвестиционного счета (ИИС).

Как отмечается в пресс-релизе, поступившем в «Газету.Ru» в пятницу, 30 октября, оформить ИИС ДУ можно в мобильном приложении и интернет-банке, а также в любом отделении банка.

Новый продукт весьма демократичен: благодаря порогу входа от 10 000 рублей, стратегии доверительного управления «Консервативная» и «Перспективная» в рамках ИИС доступны широкому кругу клиентов.

«Готовые инвестиционные стратегии под управлением профессионалов дают клиентам возможность выбрать наиболее подходящее решение, исходя из их риск-профиля и финансовых целей, при этом освобождая от необходимости постоянно следить за рынком», — рассказывает управляющий директор УК «Промсвязь» Павел Васильев.

Стратегия «Консервативная» ориентирована на получение доходности, превышающей инфляцию и ставки по банковским вкладам, при умеренном уровне риска, а стратегия

«Перспективная» дает возможность получить потенциальную высокую доходность в долгосрочной перспективе при умеренно-агрессивном уровне риска, и защитить вложения от инфляции и девальвации.

«Существенным преимуществом инвестирования через ИИС являются налоговые льготы, позволяющие увеличить доход от инвестирования через ИИС», — указывает Васильев.

Чтобы дополнительно простимулировать частных инвесторов, государство ввело два варианты налоговых льгот для ИИС. Инвестор может выбрать, что для него более выгодно: ежегодно получать налоговый вычет в размере 13% от суммы, размещенной на ИИС (не более 52 тыс. руб. в год) или освободить от налога весь доход от инвестиций.

По словам Васильева, пилотный проект, запущенный летом, вызвал большой интерес к продукту со стороны розничных клиентов, а с выходом в цифровые каналы ПСБ он ожидает кратного роста привлечения клиентов.